Roger Federer come 11 anni fa?

Roger Federer sta vivendo un periodo d’oro. Il tennista elvetico, rientrato nel circuito con una disinvoltura fuori dal normale, ha conquistato gli Australian Open ed il Masters 1000 di Indian Wells, iniziando nel migliore dei modi il suo 2017.

Il terzo titolo stagionale potrebbe arrivare fra qualche ora, quando Roger sarà impegnato nella finale di Miami contro Rafael Nadal.

Nel 2006, undici anni fa, lo svizzero riuscì a vincere Australian Open, Indian Wells e Miami: riuscirà a ripetersi? Grazie al successo in semifinale su Kyrgios, Federer ha conquistato la finale numero 44 in un torneo Masters 1000, superando in questa speciale classifica Novak Djokovic e Rafael Nadal.

Per quanto riguarda le vittorie, Djokovic si è imposto in trenta tornei Masters 1000. Nadal è attualmente a 28, al secondo posto, e Federer è a quota 25.

Lorenzo Carini