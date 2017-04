WTA Monterrey: Il Main Draw. Francesca Schiavone sfiderà al primo turno Angelique Kerber

Ci sarà la super sfida per Francesca Schiavone nel primo turno del torneo WTA International di Monterrey.

L’ex top ten italiana affronterà all’esordio la n.1 del mondo Angelique Kerber.

WTA Monterrey International | Cemento | $250.000

(1) Kerber, Angelique vs (WC) Schiavone, Francesca

Kostova, Elitsa vs Minella, Mandy

Watson, Heather vs Stojanovic, Nina

Allertova, Denisa vs (6/WC) Makarova, Ekaterina

(4) Suárez Navarro, Carla vs Van Uytvanck, Alison

Sorribes Tormo, Sara vs Bouchard, Eugenie

Vekic, Donna vs Tig, Patricia Maria

Khromacheva, Irina vs (7) Cornet, Alizé

(8) Mchale, Christina vs Qualifier

Hibino, Nao vs Boserup, Julia

Brengle, Madison vs Qualifier

(WC) Zarazua, Renata vs (3) Garcia, Caroline

(5) Babos, Timea vs Qualifier

Bellis, Catherine vs Broady, Naomi

Qualifier vs Cepelova, Jana

Maria, Tatjana vs (2) Pavlyuchenkova, Anastasia