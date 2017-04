WTA Charleston: Il Tabellone Principale. Presente Sara Errani

C’è Sara Errani presente nel tabellone principale del torneo WTA Premier di Charleston.

L’azzurra affronterà all’esordio l’australiana Daria Gavrilova, classe 1994 e n.26 del mondo.

WTA Charleston Premier | Terra | $776.000 – Parte Alta

(1) Keys, Madison vs Bye

Qualifier vs Rogers, Shelby

Osaka, Naomi vs Larsson, Johanna

Doi, Misaki vs (13) Zhang, Shuai

(11) Lucic-Baroni, Mirjana vs Qualifier

Brady, Jennifer vs Barthel, Mona

Bondarenko, Kateryna vs Rodina, Evgeniya

Bye vs (7) Bertens, Kiki

(4) Vesnina, Elena vs Bye

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs Ostapenko, Jelena

Sakkari, Maria vs (14) Davis, Lauren

(9) Gavrilova, Daria vs Errani, Sara

Duan, Ying-Ying vs Qualifier

Chirico, Louisa vs Beck, Annika

Bye vs (5) Wozniacki, Caroline

WTA Charleston Premier | Terra | $776.000 – Parte Bassa

(8) Sevastova, Anastasija vs Bye

Arruabarrena, Lara vs Petkovic, Andrea

Erakovic, Marina vs Qualifier

Linette, Magda vs (12) Putintseva, Yulia

(15) Safarova, Lucie vs Lepchenko, Varvara

Qualifier vs (WC) Mattek-Sands, Bethanie

Tsurenko, Lesia vs Siegemund, Laura

Bye vs (3) Williams, Venus

(6) Stosur, Samantha vs Bye

Jankovic, Jelena vs Alexandrova, Ekaterina

Kucova, Kristina vs (WC) Carter, Hayley

Buyukakcay, Cagla vs (10) Begu, Irina-Camelia

(16) Siniakova, Katerina vs Puig, Monica

Kasatkina, Daria vs Kovinic, Danka

(WC) Day, Kayla vs Riske, Alison

Bye vs (2) Konta, Johanna