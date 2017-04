Annullata la squalifica di Camila Giorgi

Arriva un colpo di scena tra Camila Giorgi e la Federazione Italiana Tennis (FIT).

Dalle pagine de “Il tennis italiano”, l’amico Riccardo Bisti ha dichiarato che la Corte Federale d’Appello ha ribaltato il dispositivo di primo grado del Tribunale Federale, con cui Camila era stata condannata a 9 mesi di squalifica e al pagamento di 30mila euro di multa per non aver risposto alla convocazione in Fed Cup nel match contro la Spagna dello scorso aprile.

Il ricorso della difesa ha prodotto i risultati sperati. Al termine dell’udienza tenutasi venerdì 31 marzo, il collegio Biagini-Salone-Supino ha annullato la sentenza del Tribunale Federale, parlando genericamente di “difetto di giurisdizione”.

Pare evidente che la ragione dell’annullamento sia proprio il NON tesseramento della Giorgi.

Infatti Camila non può essere squalificata perchè non tesserata FIT.

Lo statuto FIT fa esplicito riferimento ai “doveri dei tesserati” nel momento in cui stabilisce gli ambiti entro cui gli atleti devono muoversi per non incorrere in sanzioni.

Camila Giorgi, dal 2011, non possiede tessera FIT: proprio in questo senso era stata impostata la linea difensiva e la Corte sembra essere dello stesso avviso.

Le motivazioni saranno depositate entro 10 giorni.