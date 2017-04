Challenger Sophia Antipolis: Il Tabellone Principale. Tre azzurri al via

Challenger Sophia Antipolis | Terra | e64.000

(1/WC) Paire, Benoit vs Trungelliti, Marco

(WC) Tsitsipas, Stefanos vs Qualifier/Lucky Loser

De Schepper, Kenny vs Fucsovics, Marton

Djere, Laslo vs (5) Mathieu, Paul-Henri

(3) Garcia-Lopez, Guillermo vs (SE) Moutet, Corentin

(WC) Rosol, Lukas vs Qualifier/Lucky Loser

Lee, Duckhee vs Lestienne, Constant

Kovalik, Jozef vs (6) Copil, Marius

(7) Gombos, Norbert vs Qualifier/Lucky Loser

Qualifier/Lucky Loser vs Carballes Baena, Roberto

Gaio, Federico vs Qualifier/Lucky Loser

Lopez-Perez, Enrique vs (4) Bedene, Aljaz

(8) De Greef, Arthur vs Millot, Vincent

Montanes, Albert vs Napolitano, Stefano

Ignatik, Uladzimir vs (WC) Oliel, Yshai

Cecchinato, Marco vs (2) Almagro, Nicolas