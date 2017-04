Il divertente Pesce d’Aprile ad Andy Roddick

Come ogni anno oggi è la giornata delle notizie palesemente false.

Quella che secondo noi è stata quella più divertente che riguarda il mondo del tennis e la notizia che riguarda Andy Roddick ed il suo rientro nel circuito per la stagione su terra rossa.

Un account Twitter che riguarda il tennis ha pubblicato in nottata un messaggio dal titolo: “Il campione Andy Roddick dice basta al ritiro e si appresta a tornare per la stagione sulla terra rossa!”

Arriva dopo poco il tweet del campione americano: “Certo, perché se avessi intenzione di tornare ripartirei proprio dalla terra rossa…”

JUST IN: Former world No.1 Andy Roddick comes out of retirement and is expected to play in the clay season! pic.twitter.com/mHJxgNGkrx

— Tennis Memes (@ATPWTAMemes) 31 marzo 2017