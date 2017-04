WTA Miami: Johanna Konta conquista la Florida (Video)

Johanna Konta ha vinto questa sera il torneo WTA Premier Mandatory di Miami.

La tennista britannica ha sconfitto in finale Caroline Wozniacki con il risultato di 64 63 in 1 ora e 36 minuti di partita.

Per la Konta si tratta del terzo titolo WTA in carriera, il secondo in questo fantastico inizio di stagione.

Primo set: La Wozniacki sotto per 2 a 4, recuperava il break nell’ottavo gioco (ai vantaggi) impattando sul 4 pari.

Sul 4 pari la Wozniacki giocava un pessimo game dal servizio, commettendo anche due doppi falli sul 15 pari e cedendo in questo modo la battuta a 15.

Sul 5 a 4 la britannica, dal 15-40, annullava due palle break consecutive e alla prima palla set a disposizione, teneva il turno di battuta e portava a casa la frazione per 6 a 4.

Secondo set: La Konta dopo aver perso un break di vantaggio nel secondo gioco, piazzava dal 3 pari un parziale di tre game consecutivi e conquistava due break (nel settimo ed al nono gioco), vincendo la partita per 6 a 3 e non lasciando scampo alla danese apparsa oggi difficoltà anche fisiche.

J. Konta – C. Wozniacki

01:35:37

5 Aces 1

2 Double Faults 3

59% 1st Serve % 63%

25/38 (66%) 1st Serve Points Won 22/40 (55%)

10/26 (38%) 2nd Serve Points Won 7/23 (30%)

5/8 (63%) Break Points Saved 7/13 (54%)

9 Service Games Played 10

18/40 (45%) 1st Return Points Won 13/38 (34%)

16/23 (70%) 2nd Return Points Won 16/26 (62%)

6/13 (46%) Break Points Won 3/8 (38%)

10 Return Games Played 9

35/64 (55%) Total Service Points Won 29/63 (46%)

34/63 (54%) Total Return Points Won 29/64 (45%)

69/127 (54%) Total Points Won 58/127 (46%)

11 Ranking 14

25 Age 26

Sydney, Australia Birthplace Odense, Denmark

Eastbourne, England Residence Monte Carlo, Monaco

5′ 11″ (1.80 m) Height 5′ 10″ (1.77 m)

154 lbs. (70 kg) Weight 139 lbs. (63 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro Turned Pro Pro (July 18, 2005)

13/3 Year to Date Win/Loss 18/6

1 Year to Date Titles 0

2 Career Titles 25

$3,723,939 Career Prize Money $22,668,380

Combined Miami | Cemento | – Finali

Stadium – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [10] Johanna Konta vs [12] Caroline Wozniacki



WTA Miami Johanna Konta [10] Johanna Konta [10] 6 6 Caroline Wozniacki [12] Caroline Wozniacki [12] 4 3 Vincitore: J. KONTA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Wozniacki 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 5-3 → 6-3 J. Konta 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 C. Wozniacki 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 J. Konta 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 2-3 → 3-3 C. Wozniacki 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Konta 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 C. Wozniacki 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 J. Konta 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 C. Wozniacki 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Konta 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 C. Wozniacki 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 4-4 → 5-4 J. Konta 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 C. Wozniacki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 J. Konta 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 C. Wozniacki 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 J. Konta 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 C. Wozniacki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 J. Konta 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 C. Wozniacki 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

