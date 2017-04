La moglie di Roger Federer fischia Kyrgios. Nick prende bene la sconfitta con Federer (Video)

La moglie di Roger Federer, Mirka fischia insieme a buona parte del pubblico il tennista australiano per il suo atteggiamento che può essere sembrato alcune volte sopra le righe.

Nel secondo video vediamo Nick Kyrgios che dopo aver appena perso contro Roger, distrugge la racchetta.

Nick Kyrgios annihilates his racket after match point, frustrated at noisy crowd pic.twitter.com/I412Jr6uW4

— CJ Fogler (@cjzero) 1 aprile 2017