Da Miami: Parlano Federer e Kyrgios. Roger Federer “Durante il match non ho avuto alcun problema, e ora mi sento bene, quindi avere un giorno di riposo aiuta. Potrei in ogni caso già giocare domani”

Roger Federer

“Mi aspettavo trick shot e tutte queste cose. Sarei rimasto sorpreso se fosse accaduto il contrario. Mi aspettavo di giocare la partita in quel modo con lui che faceva quelle cose, perché anch’io volevo un match così. Anch’io sono riuscito a fare un paio di colpi spettacolari, ma alla fine sono rimasto concentrato, ho pensato punto per punto con la speranza che la sua benzina finisse e non è successo. Sono molto contento per il mio livello di gioco, è stato un grande match con grandi colpi.”

“Stamattina mi aspettavo di avere qualche dolore dopo il match contro Berdych ma mi sono svegliato e mi sono sentito molto bene. Durante il match non ho avuto alcun problema, e ora mi sento bene, quindi avere un giorno di riposo aiuta. Potrei in ogni caso già giocare domani, ma è una buona cosa riposare. Forse non è qualcosa di negativo che non ci siano più le finali al meglio dei cinque set. Anche se ora, sapendo che non giocherò per un po’, è facile dare tutto quello che si ha per dare il massimo. Ci proverò anche domenica”.

“Non ho pensato che io possa vincere Australian Open, Indian Wells e Miami nella stessa stagione a 35 anni. Quando sono arrivato a Miami ho pensato soltanto che forse non sarebbe andata così bene perché le condizioni di gioco sono più lente e avevo vinto ad Indian Wells. Già raggiungere le semifinali sarebbe stato incredibile. Ora sono in finale con la possibilità di vincere il torneo. Quindi sento che contro Rafa ci sarà una montagna da scalare. Non ha vinto qui prima d’ora, sicuramente è più fresco di me ma non è un problema. Sarò pronto domenica. Dovrebbe essere davvero eccitante perché abbiamo avuto quella partita epica nel 2005 e la finale è stata incredibile. È stato un punto di svolta per la mia carriera. Sono stato per quattro ore a giocare dritti e dritti sulla riga, dimostrando a me a al mio team di poter lottare in questo tipo di match. Sarà molto speciale affrontarlo qui di nuovo, lui che pure ha attraversato degli infortuni. Sembra come i vecchi tempi. Giochiamo uno contro l’altro ogni settimana ora. Non ne abbiamo mai abbastanza, speriamo non sia l’ultima volta che giochiamo contro.”

Nick Kyrgios

“È stato un match difficile. Abbiamo giocato più di tre ore. Non mi aspettavo di meno, onestamente. Lui ovviamente è il preferito dal pubblico ovunque per quello che ha fatto nel tennis. Ma penso di aver risposto bene. Mi sono creato abbastanza opportunità per vincere la partita. Per la maggior parte del tempo sentivo che potesse dipendere da come avrei giocato. Il pubblico era dalla sua parte, ma penso di dover vincere un po’ di più per averli dalla mia.

Mi sono impegnato tanto ogni giorno negli ultimi mesi. Non è stato facile. Ho un grande team con me. Ogni volta che siamo sul campo d’allenamento cerchiamo di divertirci. Il mio tabellone è stato incredibilmente duro questa settimana. Karlovic al terzo turno, avrei potuto perdere lì. Poi Goffin, Zverev e Federer. Forse se avessi giocato due partite più semplici avrei potuto spuntarla oggi. Chi lo sa? Il mio livello di tennis è sempre stato alto, ma mentalmente sto lottando punto su punto ed è questo che sta facendo la differenza.”

“Il mio prossimo obiettivo è solo quello di rimanere in salute. Questo è il principale obiettivo. Giochero tanto nella stagione su terra battuta quindi devo prendermi cura del mio corpo. Ho la Coppa Davis settimana prossima e abbiamo un grande team. Sto andando nella direzione giusta e devo continuare così.”

“Molto molto simile al match di Madrid. A Madrid è finita 6-7, 7-6, 7-6. Lui è molto forte, penso che il suo servizio e dritto siano i migliori del circuito. Ho giocato contro tutti i Top 4, tanti top players, e i suoi primi due colpi sono difficili da ribattere. Sembra che rispondi e lui è pronto a giocarti un vincente. Non prendi molto ritmo. È un grande giocatore. Sì ci sono state delle somiglianze. Non abbiamo giocato un set che non finisse 7/6.”