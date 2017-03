Challenger Panama City: Tabellone di Quali. Nessuna presenza italica

Challenger Panama City | Terra | $50.000

(1) Bagnis, Facundo vs Bye

(WC) Rodriguez Mojica, Marcelo vs Vernier, Michel

(WC) Arana, Carlos vs Nagy, Peter

Bye vs (8) Gomez, Alejandro

(2) Fratangelo, Bjorn vs Bye

Cid Subervi, Roberto vs Bye

Bye vs Mantilla, Felipe

Bye vs (5) El Mihdawy, Adam

(3) Safwat, Mohamed vs Bye

Arguello, Facundo vs (WC) Sergeyev, Ivan

(WC) Gomez, Luis vs (WC) Ramirez Cumaco, Gonzalo

Bye vs (6) Krawietz, Kevin

(4) Lipovsek Puches, Tomas vs Bye

(WC) Rebolledo, Ivan vs Bye

Zlatanovic, Arsenije vs Gomez, Juan Sebastian

Bye vs (7) Sorgi, Joao Pedro