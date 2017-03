Masters 1000 Miami: Federer e Kyrgios danno spettacolo. Alla fine dopo tre tiebreak si aggiudica l’incontro l’ex n.1 del mondo per 7 punti a 5

Roger Federer vince una partita incredibile contro Nick Kyrgios ed approda in finale nel torneo Masters 1000 di Miami ($6.993.450, hard).

L’ex n.1 del mondo si è imposto sul giovane talento australiano dopo una partita ricca di colpi di scena con il risultato di 76 (9) 67 (9) 76 (5) dopo 3 ore e 11 minuti.

Domenica alle ore 19 italiane Roger Federer sfiderà per il titolo Rafael Nadal, nella rivincita della finale dell’Australian Open 2017.

Primo set: Kyrgios avanti per 5 a 3, grazie al break nel settimo gioco, cedeva il turno di battuta sul 5 a 4 quando perdeva a 15 il servizio dopo aver commesso tre errori gratuiti, tra cui un doppio fallo sulla palla break.

Sul 5 a 6 l’australiano, sul 30-40, annullava con un ace una palla set e poi piazzava un altro ace ed un servizio vincente e portava la frazione al tiebreak.

Nel tiebreak Roger dopo aver mancato altre due palle set ed annullato con autorità due palle set all’avversario (la seconda con Nick al servizio e dopo aver piazzato una risposta stupenda di rovescio, prima di chiudere con un vincente sempre di rovescio), sul 9 pari approfittava di un doppio fallo di Kyrgios, e poi nel punto successivo dopo uno scambio prolungato, Nick mandava in corridoio il rovescio e l’ex n.1 del mondo conquistava la frazione per 11 punti a 9.

Secondo set: Sul 3 pari Kyrgios, 15-40, annullava due palle break, con due prime devastanti, e teneva il turno di battuta.

Sul 5 pari l’australiano andava in difficoltà alla battuta ma questa volta non annullava palle break e teneva il servizio.

Si andava al tiebreak e qui Nick annullava due palle match all’ex n.1 del mondo.

Nella prima Nick faceva un coraggioso serve and volley e la risposta di rovescio di Federer non rimaneva in campo e sul secondo match point lo svizzero affossava in rete la risposta di rovescio dopo una seconda del tennista aussie non impossibile.

Sul 9 pari arrivava la svolta della frazione, un passante vincente di diritto di Kyrgios dava il minibreak all’australiano che poi nel punto successivo piazzava un ace e portava a casa il parziale per 11 punti a 9.

Terzo set: I due giocatori non concedevano palle break sui propri turni di battuta ed il tiebreak era inevitabile. Kyrgios però per due volte è andato ai vantaggi al servizio.

Nel quarto game e poi sul 4 a 5, quando per due volte è arrivato a due punti dal perdere la partita.

Nel tiebreak Roger sotto per 1 a 3 e poi per 4 a 5 e servizio per Kyrgios, nel decimo punto riusciva a conquistare il minibreak, con Kyrgios che mandava fuori il diritto dopo un bel recupero dello svizzero.

Al termine del punto Nick protestava per aver sentito prima di colpire il diritto un out dal pubblico ed in quel momento perdeva un po’ di calma.

Sul 5 pari l’australiano commetteva un sanguinoso doppio fallo e nel punto successivo Federer piazzava un servizio vincente e portava a casa l’incredibile match per 7 punti a 5.

Al termine della partita e prima di dare la mano allo svizzero, Nick distruggeva la racchetta.

La partita punto per punto



ATP Miami Nick Kyrgios [12] Nick Kyrgios [12] 6 7 6 Roger Federer [4] Roger Federer [4] 7 6 7 Vincitore: R. FEDERER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 N. Kyrgios 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 R. Federer 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 N. Kyrgios 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-5 → 5-5 R. Federer 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 R. Federer 15-0 30-0 40-15 ace 3-3 → 3-4 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 R. Federer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Federer 15-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* 9-9* 10*-9 ace 6-6 → 7-6 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 R. Federer 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-4 → 5-4 R. Federer 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 N. Kyrgios 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 R. Federer 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 R. Federer 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Federer 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 df 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 9*-8 9*-9 9-10* df 6-6 → 6-7 N. Kyrgios 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 5-6 → 6-6 R. Federer 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 N. Kyrgios 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 5-4 → 5-5 R. Federer 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-3 → 5-4 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 R. Federer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 R. Federer 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 N. Kyrgios 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Federer 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 N. Kyrgios 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Federer 0-15 30-15 0-0 → 0-1

N. Kyrgios – R. Federer

03:10:52

38 Vincenti 54

34 Gratuiti 32

14 Aces 10

4 Double Faults 3

64% 1st Serve % 61%

71/95 (75%) 1st Serve Points Won 63/74 (85%)

28/53 (53%) 2nd Serve Points Won 28/48 (58%)

6/7 (86%) Break Points Saved 1/2 (50%)

18 Service Games Played 18

11/74 (15%) 1st Return Points Won 24/95 (25%)

20/48 (42%) 2nd Return Points Won 25/53 (47%)

1/2 (50%) Break Points Won 1/7 (14%)

18 Return Games Played 18

99/148 (67%) Total Service Points Won 91/122 (75%)

31/122 (25%) Total Return Points Won 49/148 (33%)

130/270 (48%) Total Points Won 140/270 (52%)

16 Ranking 6

21 Age 35

Canberra, Australia Birthplace Basel, Switzerland

Canberra, AUS / Nassau, BAH Residence Switzerland

6’4″ (193 cm) Height 6’1″ (185 cm)

187 lbs (85 kg) Weight 187 lbs (85 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2013 Turned Pro 1998

10/3 Year to Date Win/Loss 13/1

0 Year to Date Titles 2

3 Career Titles 90

$3,937,824 Career Prize Money $102,814,690