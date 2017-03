WTA Monterrey: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna italiana ai nastri di partenza

WTA Monterrey International | Cemento | $250.000

Cancha 1 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Jia-Jing Lu vs [WC] Ana Sofia Sánchez

2. [2] Tara Moore vs [WC] Marcela Zacarias

3. Daniela Seguel vs [WC] Victoria Rodriguez

4. Michelle Larcher de Brito vs [WC] Giuliana Olmos

Cancha 2 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Amandine Hesse vs [5] Tereza Martincova

2. Jovana Jaksic vs Caitlin Whoriskey

3. [1] Dalila Jakupovic vs Elizaveta Ianchuk

4. Deniz Khazaniuk vs [6] Lesley Kerkhove

Cancha 3 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Jamie Loeb vs Danielle Collins

2. Jacqueline Cako vs [7] Beatriz Haddad Maia

3. [3] Dalma Galfi vs Kristie Ahn

4. Samantha Murray vs [8] Nadia Podoroska

Cancha 4 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Conny Perrin vs Sofia Shapatava

2. Sofya Zhuk vs Tereza Mrdeza

3. Danielle Lao vs Paula Kania

4. Chloe Paquet vs Catalina Pella