Ilie Nastase duro verso Serena Williams e clemente sulla Sharapova

Ilie Nastase ha attaccato in maniera diretta Serena Williams.

Intervistato dal portale rumeno DigiSport ha dichiarato: “Quando si parla di sport l’immagine della Russia ne risente, ma la situazione è molto chiara anche nel caso di Serena. Non vedete come sembra? Nessuno controlla gli americani per il doping. Se la verità venisse a galla, tutti i grandi tornei scomparirebbero e tutti gli sponsor li abbandonerebbero. Non potete nemmeno immaginare ciò che potrebbe accadere”.



Nastase poi parla della Sharapova: “Ha avuto una sorta di depressione durante la sua sospensione. Ha bevuto più alcool che mai? Fa ciò che vuole nella sua vita privata come tutti noi. Non penso si ubriachi facilmente essendo russa.”