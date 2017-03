Grave infortunio per Yoshihito Nishioka. Stagione 2017 compromessa. Gli auguri di Kyrgios

Brutte notizie arrivano dal giapponese Yoshihito Nishioka.

Yoshihito ha comunicato di aver subito un’importante lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro durante il match contro Jack Sock a Miami.

Per colpa di questo problema si sottoporrà a un’operazione chirurgica a Tokyo il prossimo 4 aprile.

I tempi di recupero dovrebbero essere tra i 5 ed i 7 mesi. Quasi certa la sua assenza per tutta la stagione 2017.

Sono arrivati gli auguri di Nick Kyrgios: “Fratello, mi dispiace sentire questa notizia. Sarai forte e tornerai al più presto e più forte di prima. Ti auguro un pronta guarigione amico.”

Bro, I'm so sorry to hear about this. Stay strong, you'll be back better than ever before you know It. I wish you a speedy recovery mate. 💪🏽 https://t.co/SIIf8lRqXl

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) 31 marzo 2017