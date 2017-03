Heather Watson e la wild card a Stoccarda: “Partire dal main draw, però, è troppo facile; Maria avrebbe dovuto combattere per guadagnarsi quel posto”

Giorno dopo giorno, aumenta sempre di più il numero di giocatori che non approvano la wild card assegnata a Maria Sharapova per il main draw del torneo WTA di Stoccarda.

Heather Watson, seconda miglior giocatrice in Gran Bretagna alle spalle di Johanna Konta, ha commentato: “Dal punto di vista del torneo, gli organizzatori hanno fatto bene perchè sicuramente verranno riempite le tribune. Partire dal main draw, però, è troppo facile; Maria avrebbe dovuto combattere per guadagnarsi quel posto”.

Ricordiamo che Maria Sharapova potrà ricevere un numero illimitato di wild card a causa dei suoi status di ex n.1 WTA e di vincitrice Slam. Anche Roma e Madrid hanno confermato la wild card alla tennista russa, il cui manager ha dichiarato: “Stiamo ricevendo proposte da tutti i tornei”.

Lorenzo Carini