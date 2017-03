Da Miami: Nick Kyrgios “Federer è il miglior giocatore della storia”

Nick Kyrgios

“Rispetto molto il gioco Zverev. Ha vinto già alcune partite con i migliori giocatori del mondo e sapevo che dovevo essere al 100% per poter vincere. Questo è quello che ho fatto. ”

“Sono molto entusiasta di giocare contro Roger per dare il meglio di me. Non so come andrà la partita, ma sono già contento di essere li.

Federer è il miglior giocatore della storia. Gioca un tennis sempre perfetto ed è in grado di imporre il suo gioco e la sua grandezza a tutti. Lui sta giocando in un modo impressionante mostrando una grande forma fisica.”

“Non voglio pensare molto ora a questo incontro, ho un giorno intero per me e voglio rilassarmi.

Non devo inventarmi nulla per cercare di battere Federer, devo sapere però che dovrò giocare una partita perfetta e giocare molto aggressivo. Questo è il mio modo di giocare e che mi potrebbe portare al successo ed è così che dovrò fare”.