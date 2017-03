Davis Cup: Aumentato i problemi per Yannick Noah

Per Yannick Noah, i problemi sembrano accumularsi. Se già fossero gravi le assenze di Richard Gasquet e Jo-Wilfried Tsonga per la prossima sfida di Coppa Davis, il forfait oramai certo di Gael Monfils non ha fatto altro che aggravare le cose. Quest’ultimo non figurava nella lista dei convocati diramata dal capitano del team francese, tuttavia esisteva la speranza che un recupero dell’ultim’ora potesse materializzarsi.

Costretto a fare i conti con tale rinuncia ed anche con l’infortunio (altrettanto improvviso) di Pierre-Hughes Herbert, Noah ha dovuto di fatto ricostruire la squadra da zero ed è ricorso al veterano Julien Benneteau ed a Jeremy Chardy. L’assenza di Benoit Paire, invece, rappresenta un’ulteriore testimonianza del pessimo rapporto esistente tra la Federazione Francese e l’istrionico tennista.

Ad ogni modo, la Francia affronterà la Gran Bretagna a Rouen dal 7 al 9 aprile nell’eliminatoria che mette in palio un posto nella semifinale della maggiore competizione per nazioni. Al netto di tutti i problemi ed inconvenienti occorsi, il roster transalpino per l’importanissimo appuntamento sarà composto da Gilles Simon, Lucas Puoille, Nicolas Mahut, Julien Benneteau e Jeremy Chardy (mercoledì prossimo dovrà decidere chi dei 5 dovrà farsi da parte).

Edoardo Gamacchio