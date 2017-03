Fed Cup Italia-Taipei a Barletta: in vendita biglietti e abbonamenti

Il countdown di Italia- Taipei, sfida in programma sabato 22 e domenica 23 aprile al Circolo Tennis “Hugo Simmen” di Barletta e valida per i play off per la permanenza nel World Group II, è cominciato. Dal 29 marzo, ha preso il via la prevendita tramite ticketone.

Due gli ordini di biglietti in vendita: nel settore Distinti l’abbonamento sarà in vendita al costo di 25 euro, con biglietto giornaliero a 15 euro; nel Parterre ticket giornaliero in vendita a 25 euro, con l’abbonamento che costerà 35 euro. I primi 500 acquirenti avranno in omaggio il libro “Mal d’Africa” (Marsilio Editore) scritto da Lea Pericoli.

Clicca qui per acquistare i biglietti