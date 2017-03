Da Miami: Rafael Nadal “Con Fognini sarà una partita dura. Sta giocando bene e quindi sarà una bella sfida”

Rafael Nadal

La partita con Sock e le palle break non concretizzate dall’americano: “Nel secondo set sì. Nel primo probabilmente no perché ero in controllo e avevo fatto il break già nel primo game. Nel secondo set è stato molto importante uscirne dallo 0-2 15-40. Poi ho fatto il break. Sono stati due game di fila chiave. Ho giocato meglio rispetto alle altre partite, era un match in cui dovevo fare dei cambiamenti.”

La partita con Fognini: “Ci conosciamo bene a vicenda. Mi ha battuto un paio di volte. Sarà una partita dura. Sta giocando bene e quindi sarà una bella sfida. Sono entusiasta di giocare in semifinale contro un avversario che sta giocando bene per tutta la settimana. Dovrò giocare al mio meglio e continuare ad essere aggressivo come ho fatto oggi.”