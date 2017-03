Torneo di Barletta. Il 31 marzo l’appuntamento al circolo tennis “Simmen” per svelare gli ultimi dettagli

A dieci giorni dall’avvio della diciottesima edizione del challenger Atp “Città della Disfida” di Barletta, venerdì 31 marzo saranno svelati tutti i dettagli dell’appuntamento internazionale di tennis.

Sarà il circolo tennis “Hugo Simmen” ad ospitare alle 11.30 la conferenza stampa di presentazione dell’open che si giocherà sui campi in terra rossa della stessa struttura barlettana dall’8 al 17 aprile. Sono previsti gli interventi dell’organizzatore e direttore del torneo, Enzo Ormas, così come non mancheranno le parole del padrone di casa, il presidente del circolo tennis Francesco Crescente. Presenti anche le istituzioni locali rappresentate dall’assessore allo Sport del Comune di Barletta, Patrizia Mele e dall’assessore al Turismo, Giuseppe Gammarota.

Per la Federtennis ci saranno i consiglieri nazionali Isidoro Alvisi e Donato Calabrese, assieme al delegato Puglia Francesco Mantegazza. Sponsor sociale dell’evento sportivo sarà ancora una volta la Lilt, la Lega italiana lotta ai tumori, che durante i dieci giorni del torneo farà continua informazione sulla prevenzione dal male del secolo, con i volontari coordinati dal referente territoriale Michele Ciniero.