Arnaud Gabas è ritornato ad arbitrare

Arnaud Gabas, giudice di sedia che lo scorso 7 febbraio aveva ricevuto una pallina in faccia in seguito ad un colpo giocato da Denis Shavopalov (si stava disputando un match di Coppa Davis), è tornato in campo ad arbitrare.

Dopo che è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per ricomporre la parte danneggiata dell’occhio, il francese è già stato visto riprendere la propria postazione durante l'”ENGIE Open” di Seine-et-Marne -come documentato da Tamira Paszek sul proprio profilo Instagram.

Edoardo Gamacchio