Rientro sfortunato per Vera Zvonareva

Rientro e subito ritiro per Vera Zvonareva nel primo turno del torneo ITF di Istanbul ($15,000, hard).

La tennista russa rientrata nel circuito dopo aver annunciato il ritiro lo scorso anno si è ritirata questa mattina contro la britannica Katie Boultier, n.1 del seeding.

Vera, dopo aver vinto il primo set per 76 (2), ha abbandonato il campo sul 2 a 3 nel secondo set in favore di Katie per un problema fisico.