Nick Kyrgios: “Ho trascorso un periodo molto buio dopo l’Australian Open ed ho considerato seriamente l’idea di fare una pausa di qualche mese”

I miglioramenti che Nick Kyrgios ha messo in atto sotto il profilo mentale, nell’arco delle ultime settimane, sono alla luce del sole.

Reduce da alcuni mesi piuttusto cupi, in un’intervista concessa a Sky è stato proprio il diretto interessato ad evidenziare i primi segnali di quella che rappresenterebbe per lui una cruciale inversione di tendenza. “Adesso, sto cercando di assumere una mentalità diversa. Ovvero, lavorando duro in allenamento, cerco di godermi ogni momento e di divertirmi. Mi sto impegnando duramente a competere per ogni punto ed a mantenere una mentalità positiva. Ho trascorso un periodo molto buio dopo l’Australian Open ed ho considerato seriamente l’idea di fare una pausa di qualche mese. Ho anche pensato di prendermi un ‘break’, ma sono grato di aver potuto contare sull’appoggio della mia famiglia, che mi ha aiutato a superare i momenti negativi”, ha rivelato Kyrgios.

Edoardo Gamacchio