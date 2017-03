Combined Miami: Il programma di Mercoledì 29 Marzo

Stadium – Ora italiana: 16:45 (ora locale: 10:45 am)

1. Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez vs [5] Yung-Jan Chan / Martina Hingis

2. [3] Simona Halep vs [10] Johanna Konta (non prima ore: 19:00)

3. Fabio Fognini vs [2] Kei Nishikori (non prima ore: 21:00)

4. [1] Angelique Kerber vs [11] Venus Williams (non prima ore: 01:00)

5. [5] Rafael Nadal OR Nicolas Mahut vs [13] Jack Sock (non prima ore: 03:00)

Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Gabriela Dabrowski / Yifan Xu OR Lara Arruabarrena / Chen Liang vs [2] Ekaterina Makarova / Elena Vesnina

2. [PR] Philipp Petzschner / Alexander Peya vs Brian Baker / Daniel Nestor (non prima ore: 19:00)

3. [6] Lukasz Kubot / Marcelo Melo vs [4] Jamie Murray / Bruno Soares

4. [3] Bob Bryan / Mike Bryan vs Marin Cilic / Nikola Mektic