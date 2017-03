Davis Cup: Lleyton Hewitt non convoca Tomic

Arrivano cattive notizie per Bernard Tomic.

Lleyton Hewitt sembra aver assunto il ruolo che nessuno aveva osato prima e non ha convocato il tennista, apparso in scarsa forma fisica, per l’incontro di Davis Cup che vedrà impegnata l’Australia contro gli Stati Uniti a Brisbane.

Hewitt ha preferito convocare: Nick Kyrgios, Jordan Thompson, John Peers e Sam Groth.