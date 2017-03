Roger Federer: “Bisogna trovare il giusto equilibrio. Mi dispiace che in futuro probabilmente non potrò giocare alcuni tornei a cui in passato prendevo parte”

Roger Federer ha parlato dopo il successo su Juan Martin Del Potro nel terzo turno del torneo di Miami.

Il match con Del Potro: “Ero pronto per un’atmosfera diversa dal solito già prima di entrare in campo. Penso che se il match fosse andato al terzo set o se si fosse giocato un tie-break, sarebbe stato epico. Grande clima, grande avversario con cui è sempre un piacere giocare e dun grande pubblico.

Mi sono sentito in controllo ho creato più opportunità di lui, che ha avuto delle possibilità un po’ per caso, forse perché ho abbassato il mio livello di spinta e gli ho regalato alcuni punti facili. Ecco così che ha avuto delle chance quando ero alla battuta. Se avesse convertito le palle break a quest’ora staremmo ancora a giocare credo. Ho fatto io la partita, è stato penso alla fine un buon match.”

Partite difficili fin dall’inizio: “È per via del fatto che non sono in alto in classifica, ma dipende anche dal ranking degli altri. Se tutti siamo classificati fuori dai primi otto allora questo accade naturalmente più frequentemente. A Dubai avevo la possibilità di entrare nei primi otto facendo un buon risultato, invece ho perso al secondo turno e quindi ad Indian Wells ho avuto quel tabellone. In Australia sono stato fortunato o bravo ad andare in fondo. Se avessi perso subito lì, sarei uscito dalla top 30 e ci sarebbe voluto un po’ di tempo per tornare nei primi otto.”

La programmazione: “Faccio una programmazione intelligente. Non posso giocare tutto, Coppa Davis, tutti gli Slam e tutti i Masters 1000. Qualcosa devo lasciare purtroppo. Vorrei avere di nuovo 24 anni e poter giocare tutto. È in questo senso che devo prendere decisioni importanti che siano adeguate per me come tennista ma anche per la mia famiglia e per il mio intero team.

Lavorare, riposarsi il giusto e anche giocare un numero sufficiente di partite. Se non si gioca abbastanza poi si perde di brillantezza nelle palle break e la spalla diventa un po’ arrugginita. Bisogna trovare il giusto equilibrio. Mi dispiace che in futuro probabilmente non potrò giocare alcuni tornei a cui in passato prendevo parte. Ora tutto all’improvviso devo saltarli per il bene della mia salute. Ma è per un valido motivo.”