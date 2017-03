Le nuove regole che avanzano: il Master Under 21 sarà un successo o un grande bluff?

Il Master Under 21 di fine anno ribattezzato ATP NextGen si terrà a Milano il prossimo mese di novembre, un evento di certo importante e dal richiamo di pubblico sicuro che potrebbe rappresentare però anche un punto di non ritorno nel tennis moderno: killer point, set a 4 games, abolizione del let e soprattutto della seconda di servizio. Il meglio della Next Generation che si affronterà in una formula già consolidata ma con tante regole da testare e migliorare: troppi cambi però gioveranno alla manifestazione?

Il tennis più di tanti altri sport è indiscutibilmente legato alle sue tradizioni e tutti questi cambi che si palesano all’orizzonte potrebbero finire per inficiare non tanto lo spettacolo nel gioco quanto la veridicità della manifestazione stessa: regole nuove e tanti cambiamenti che potrebbero avvicinare il Master Under 21 purtroppo all’universo delle esibizioni off season.

Il montepremi sarà di quelli importanti e la vetrina utile a mettersi in mostra: ma sarà presente la competizione, quella dura e pura? La paura è che alla fine in campo ci si divertirà comunque ma che mancherà quell’adrenalina che solo i traguardi importanti da raggiungere possono generare. E senza punti da assegnare tutto si fa più complicato.

I nomi di quei tennisti che potrebbero partecipare sono sicuramente importanti e rappresentano il meglio del tennis che verrà, giocatori che per molti non si meritano lo status di “cavia” attraverso cui valutare una piccola rivoluzione. Non si tratta di paragonare un Master di fine anno a manifestazioni fini a se stesse e senza alcun reale valore, anche se personalmente resta forte il dubbio che la voglia di fare tanto si converta col fare troppo e che lo sperimentare porti su cattive strade assai controproducenti.

Credo che una manifestazione già innovativa come il Master Under 21 all’esordio e che rappresenta ancora un grosso punto di domanda non abbia bisogno di caricarsi le spalle con valigie tanto pesanti, pena un possibile insuccesso che trasformerebbe una grande occasione (anche per il movimento tennistico italiano) in un circo sportivo e mediatico, senza il profumo tipico della lotta e dei trofei messi in palio.

Non resta che aspettare (fiduciosi).

Alessandro Orecchio