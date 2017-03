Rafael Nadal e la millessima partita in carriera: “In questi anni mi sono sentito dire che avrei avuto una carriera molto corta, quindi questa è già una bella notizia per me”

Rafael Nadal ha parlato dopo la vittoria contro Philipp Kohlschreiber nel terzo turno del torneo di Miami.

“Philipp Stava facendo tutto bene. Quando qualcuno gioca come ha fatto lui nel primo set, non puoi che perderlo in quel mondo perché stava giocando troppo bene. Colpiva più forte possibile ogni palla, rispondeva molto veloce e quindi io dovevo cercare di allungare i punti, giocare palle più arrotate sul suo rovescio e rispondere da dietro in risposta.

Sapevo che il match sarebbe stato lungo, e la cosa positiva è che ho gestito molto bene la pressione dopo un primo set difficile.

Ho resistito bene nei primi game del secondo e penso di aver giocato alla grande da lì fino alla fine della partita.”

“1000 partite in carriera sono davvero tante: è una notizia positiva perché vuol dire che la mia carriera è molto lunga. In questi anni mi sono sentito dire che avrei avuto una carriera molto corta, quindi questa è già una bella notizia per me.

Ricordo molto bene il mio primo match perché l’ho disputato a casa mia, a Maiorca: è stata la mia prima vittoria a livello ATP quindi ha voluto dire molto per me quell’incontro. “