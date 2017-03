Roger Federer può tornare numero 1 al mondo?

Roger Federer è partito a razzo in questo 2017: nuovamente sul tetto Slam australiano dopo moltissimo tempo in cui da ogni parte del mondo si alzavano forti le voci e i pareri di esperti che non lo vedevano più in grado di sostenere lo sforzo fisico per raggiungere un successo Major. Non appagato dalla vittoria Slam, Roger ha poi aggiunto alla sua incredibile bacheca l’ennesimo Masters1000, conquistando Indian Wells e risalendo prepotentemente in classifica, in posizioni che più gli competono.

Nella race che considera solo i primi mesi dell’anno, Roger è primo con un vantaggio abissale sugli inseguitori, gruppo in cui il solo Rafa Nadal mantiene in alto le ambizioni dei Fab4, con Andy Murray e Novak Djokovic numeri 1 e 2 del ranking in piena crisi. Ma questo Federer dove può arrivare? Può davvero tornare al numero 1 del mondo come i tanti tifosi sperano e sempre più colleghi cominciano a descrivere come uno scenario davvero realizzabile? Juan Martin del Potro, Dominic Thiem e Stan Wawrinka sono solo gli ultimi in ordine di tempo impressionati dalla nuova seconda-terza giovinezza del collega rossocrociato a vederlo di nuovo lassù in cima.

Gli affanni di Murray e Djokovic propongono adesso situazioni interessanti: Djokovic perderà immediatamente i punti importanti di Miami con l’appuntamento e la cambiale del Roland Garros oramai prossimi e un successo bis difficilmente realizzabile, con lo Slam parigino che nel 2016 segnò il vero punto di rottura nel duopolio serbo-scozzese, con Murray che cominciò un’inarrestabile cavalcata. Allo stato attuale dei fatti sembra difficile che gli ultimi due numeri 1 del ranking ATP possano difendere le prestazioni (e i punti) del 2016, con la possibilità concreta di perdere terreno in classifica. La stagione è comunque lunga e due campioni di tal calibro potrebbero riprendersi quanto prima e ricacciare indietro gli inseguitori. Ma se Federer dovesse continuare a vincere a ripetizione…

Ciò che è certo è che nessuno si aspettava un Federer a tale livello, non per un talento scalfito dal tempo ma sempre cristallino quanto più semplicemente per lo scorrere inesorabile del tempo che lo allontanava da certi palcoscenici: la campagna su terra rossa non sembra essere in cima ai suoi pensieri, considerando che Roger arriverà affaticato dal cemento americano con l’ipotesi di saltare il Roland Garros non proprio inverosimile per puntare tutto sull’erba inglese, prima di ritrovarsi sul cemento outdoor americano e rivendicare le proprie ambizioni. Non sarà un’ossessione per lo svizzero ma il tornare sul tetto del mondo rappresenterebbe una pagina poetica del tennis moderno.

