Combined Miami: Il programma completo di Lunedì 27 Marzo

Stadium – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [15] Barbora Strycova vs [2] Karolina Pliskova

2. [6] Garbiñe Muguruza vs [12] Caroline Wozniacki (non prima ore: 19:00)

3. [4] Roger Federer vs [29] Juan Martin del Potro

4. [18] John Isner vs [16] Alexander Zverev

5. [1] Stan Wawrinka vs Malek Jaziri (non prima ore: 01:30)

6. [11] Venus Williams vs [7] Svetlana Kuznetsova (non prima ore: 03:00)

Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [10] Tomas Berdych vs [24] Gilles Muller

2. [22] Sam Querrey vs [14] Roberto Bautista Agut

3. [1] Angelique Kerber vs [Q] Risa Ozaki (non prima ore: 21:00)

4. [12] Nick Kyrgios vs [17] Ivo Karlovic

5. Diego Schwartzman vs [8] David Goffin (non prima ore: 23:00)

Court 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Lucie Safarova vs [4] Dominika Cibulkova

2. Adrian Mannarino vs Borna Coric

3. [26] Mirjana Lucic-Baroni vs [WC] Bethanie Mattek-Sands

4. [10] Johanna Konta vs Lara Arruabarrena

5. [3] Simona Halep OR [Q] Anett Kontaveit vs [14] Samantha Stosur

Court 2 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Lukasz Kubot / Marcelo Melo vs Jean-Julien Rojer / Horia Tecau

2. Brian Baker / Daniel Nestor vs [2] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut

3. Ashleigh Barty / Casey Dellacqua vs [5] Yung-Jan Chan / Martina Hingis

4. [1] Henri Kontinen / John Peers vs Nicholas Monroe / Jack Sock

Court 7 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Shuko Aoyama / Zhaoxuan Yang vs [4] Andrea Hlavackova / Shuai Peng

2. [3] Sania Mirza / Barbora Strycova vs Timea Babos / Anastasia Pavlyuchenkova