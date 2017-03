Challenger Leon: Il Tabellone Principale. Al momento nessun azzurro al via

Challenger Leon | Cemento | $75.000

(1) Estrella Burgos, Victor vs Novikov, Dennis

Qualifier vs (SE) Shapovalov, Denis

Coria, Federico vs (WC) Hank, Tigre

Qualifier vs (8) Jung, Jason

(4) Kozlov, Stefan vs Qualifier

Ram, Rajeev vs Sarkissian, Alexander

Arevalo, Marcelo vs Basic, Mirza

Sijsling, Igor vs (5) Souza, Joao

(6) Sandgren, Tennys vs (Alt) McDonald, Mackenzie

Safwat, Mohamed vs (Alt) Jarry, Nicolas

Qualifier vs Smith, John-Patrick

Santillan, Akira vs (3) Pospisil, Vasek

(7) Gabashvili, Teymuraz vs (WC) Gonzalez, Santiago

Krstin, Pedja vs Krueger, Mitchell

(WC) Hach Verdugo, Hans vs Janowicz, Jerzy

(WC) Sanchez, Manuel vs (2) Escobedo, Ernesto