Video del Giorno: Si arrabbia Jerzy Janowicz

L’altro ieri si sono giocate le semifinali del Challenger $50.000 di Guadalajara e, in uno dei due accoppiamenti, Jerzy Janowicz ha affrontato Denis Shapovalov.

Il match, che ha visto l’esplosivo tennista polacco opposto all’estroso giovane originario del Canda, era senza dubbio caratterizzato da un quantitativo di talento tale da garantire (almeno sulla carta) uno spettacolo più che godibile per tutti gli spettatori.

Non sono stati grandi colpi, tuttavia, a costituire l’episodio che avrebbe poi attirato maggiore attenzione nell’arco dell’incontro. Al contrario, a fare da protagonista è stato il vero e proprio raptus d’ira che ha colto Janowicz all’inizio del secondo set, quando quest’ultimo ha “energicamente” manifestato il proprio disaccordo con una decisione presa dal giudice di sedia. Janowicz si è dapprima seduto in panchina rifiutandosi di tornare a giocare, per poi scagliare una pallina verso il pubblico ed approcciare nuovamente l’arbitro con fare piuttosto ostile. Cinque cinque minuti di pura follia, placata soltanto da ben tre warnings.

Il match, ad ogni modo, ha visto Shapovalov imporsi in rimonta con il punteggio di 6-4, 6-3, 7-6 e conquistare così la seconda finale Challenger in soli sette giorni.

