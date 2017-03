NEXTGEN ATP Finals: Killer Point e abolizione della seconda di servizio

TuttoSport ha rivelato alcune nuove regole che ci saranno nel torneo Masters Under 21 di Milano in programma dal 7 all’11 novembre.

Durante il torneo ci sarà il killer point. Ogni volta che si arriverà ai vantaggi nei turni di battuta, chi è alla risposta sceglierà da quale parte rispondere (come accade oggi nel doppio).

Un’altra importante novità sarà l’abolizione della seconda di servizio e riproveranno con l’abolizione della regola del let (provata senza successo già nel circuito challenger).

Solo un ipotesi, almeno per il momento, che le partite potrebbero essere al meglio dei quattro game per set con eventuale tie-break sul 3 pari, ma il giornale non conferma questo nuovo cambiamento.

Ricordiamo che vi prenderanno parte i migliori sette Under 21 della classifica ATP, più una wild card. La formula del torneo sarà la stessa delle ATP World Tour Finals di Londra, torneo di fine stagione riservato ai migliori otto giocatori della stagione: round robin con due gironi da quattro e semifinali incrociate tra i primi due classificati di ciascun raggruppamento. In palio non ci saranno punti per il ranking mondiale, ma ci sarà un ricchissimo montepremi: 1,25 milioni di dollari.