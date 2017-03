Challenger Leon: Tabellone di Qualificazione. Presenze di Arnaboldi e Quinzi

Challenger Leon | Cemento | $75.000

Estadio – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Daniel Elahi Galan vs [7] Roberto Quiroz

2. [3] Adrian Menendez-Maceiras vs Lloyd Glasspool

3. Austin Krajicek vs Eduardo Struvay

4. [2] Ramkumar Ramanathan vs Danilo Petrovic

5. Ante Pavic OR Luca Margaroli vs Daniel Elahi Galan OR [7] Roberto Quiroz (non prima ore: 21:00)

6. Austin Krajicek OR Eduardo Struvay vs Felipe Mantilla OR [6] Yannick Hanfmann (non prima ore: 23:00)

Cancha 1 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Gianluigi Quinzi vs [WC] Juan Jose Vega

2. Nils Langer vs Luis Patino

3. Felipe Mantilla vs [6] Yannick Hanfmann

4. [PR] Kevin King vs [WC] Alan Raul Sau Franco

5. [4] Gianluigi Quinzi OR [WC] Juan Jose Vega vs [WC] Ivar Jose Aramburu Contreras OR Juan Ignacio Londero (non prima ore: 23:00)

6. [1] Caio Zampieri OR Kevin Krawietz vs [WC] Carlos Ramirez Utermann OR Ivan Endara (non prima ore: 00:00)

Cancha 2 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Ante Pavic vs Luca Margaroli

2. Dennis Nevolo vs [5] Andrea Arnaboldi

3. [1] Caio Zampieri vs Kevin Krawietz

4. Alejandro Gomez vs Gonzalo Escobar

5. Nils Langer OR Luis Patino vs Dennis Nevolo OR [5] Andrea Arnaboldi (non prima ore: 23:00)

6. [2] Ramkumar Ramanathan OR Danilo Petrovic vs Alejandro Gomez OR Gonzalo Escobar (non prima ore: 00:00)

Cancha 3 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Ivar Jose Aramburu Contreras vs Juan Ignacio Londero

2. Roberto Cid Subervi vs [WC] Rafael De Alba

3. [WC] Carlos Ramirez Utermann vs Ivan Endara

4. [WC] Mauricio Resendiz vs [8] Liam Broady

5. [3] Adrian Menendez-Maceiras OR Lloyd Glasspool vs Roberto Cid Subervi OR [WC] Rafael De Alba (non prima ore: 23:00)

6. [PR] Kevin King OR [WC] Alan Raul Sau Franco vs [WC] Mauricio Resendiz OR [8] Liam Broady (non prima ore: 00:00)