CT Siena: Al via la Serie A2 Femminile

Prende il via domenica prossima, 26 Marzo, il campionato di serie A2 Femminile. La squadra del Circolo Tennis Siena, dopo aver conquistato la seconda storica promozione in serie A l’anno scorso, si è ritrovata nel girone 1 e sarà impegnata nella fase dei gironi fino a Domenica 28 Maggio: quella della prossima domenica è infatti la delle sei partite del campionato a squadre, con le giocatrici schierate per il circolo di Vico Alto pronte a cercare di tenere alti i colori bianconeri in un difficilissimo torneo di carattere nazionale.

La squadra sarà capitanata come l’anno scorso dai maestri del circolo Massimo Ardinghi e Sandro Bartali; le ragazze senesi potranno fare tesoro dei loro sapienti consigli da bordo campo per contrastare il cammino della agguerrite e molto preparate avversarie. La formazione senese si compone di cinque elementi: partiamo dai due nuovi innesti rispetto alla formazione dell’anno scorso; andranno infatti a comporre la rosa del CT Siena due giocatrici dal calibro internazionale: esse sono Laura Pous Tio (classificata 1.8), giocatrice spagnola di 32 anni, numero 342 del ranking WTA in singolo e 177 in doppio e Cristina Bucsa (2.4), anch’essa spagnola di 19 anni, numero 544 del ranking WTA. Questi due innesti consentono un grande rinforzo per la formazione del CT Siena e rafforzano una squadra già molto solida. Accanto alle due spagnole si affiancano Federica Grazioso (2.4), Martina Caciotti (2.6), Chiara De Vito (2.6): sono loro tre le ragazze che l’anno scorso hanno regalato al circolo la promozione in serie A2 e non ci resta che sperare che quest’anno confermino quanto di buono sono riuscite a fare nella scorsa stagione. Si aggiunge alla formazione Vittoria Forconi (3.4), reduce da una magnifica esperienza in Canada e pronta in ogni momento a dare il suo contributo, come del resto Gaia Tanganelli (2.8), da sempre pilastro della squadra femminile.

Per il costante aiuto in tutti i settori e per gli aiuti per rinforzare la squadra è doveroso ringraziare gli sponsor Siena Motori e Banca Cras, come lo sponsor tecnico Sport Center Tennis Zone.

La formazione senese è pronta quindi a cimentarsi nei prossimi sei incontri che definiranno la graduatoria finale del girone: al termine dei gironi infatti le prime classificate di ogni girone disputano un incontro con formula andata e ritorno per la promozione in A1 contro le vincenti tra le seconde e le terze classificate; le quarte classificate giocano contro le quinte per la permanenza in serie A2 e le perdenti di questo incontro giocano contro le seste classificate del girone, con formula andata e ritorno per determinare la permanenza in serie A2. Le settime classificate retrocedono direttamente in serie B.

Il CT Siena comincia la sua avventura in A2 con la trasferta a Padova per affrontare il CS Plebiscito; seguiranno poi due giornate in casa consecutive, il 2 e il 23 Aprile (con pausa pasquale nel mezzo), contro rispettivamente il CT Rocco Polimeni di Reggio Calabria, che il CT Siena ha già incrociato l’anno scorso in serie B, e contro il SSD Ferratella di Roma. Seguirà poi la trasferta al CT Bologna il 30 Aprile, ultima giornata prima della pausa per permettere alle giocatrici di partecipare agli Internazionali d’Italia al Foro Italico. Si riprenderà il 21 maggio presso i campi di Vico Alto dove il CT Siena affronterà il CT Palermo e l’ultima giornata del girone sarà una trasferta per le ragazze senesi che si dovranno spostare a Casale Monferrato per l’incontro contro la Società Canottieri Casale.

Augurando alle ragazze uno splendido cammino nel campionato di serie A2 e nella speranza che ci facciano gioire come nella passata stagione non resta che fare un super in bocca al lupo alle nostre giocatrici e al CT Siena tutto, certi che i soci parteciperanno numerosi alle giornate casalinghe per sostenere la squadra.