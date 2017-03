ITF Junior: Fabrizio Andaloro il migliore della settimana in attesa del Memorial Perin

Pochi risultati per i giovani tennisti italiani questa settimana nel circuito ITF Junior under 18.

Il risultato più rilevante arriva dal Qatar, dove nel torneo di grado 4, Fabrizio Andaloro (2001), partendo dalle qualificazioni, ha vinto sei partite consecutive arrivando fino alle semifinali, dove è stato sconfitto dallo svizzero Bencic. Nello stesso torneo Gian Marco Ferrari (2000) ha raggiunto i quarti di finale, mentre Michele Vianello (2001), Emiliano Maggioli (2001) Nicolò Crespi (1999), e Francesco Liucci (1999) si sono fermati al primo turno. Lorenzo Larusso (2000), Jannik Sinner (2001), Gianluca Quinzi (2001) e Marco Matteoli (2001) non hanno superato le qualificazioni.

Nello stesso torneo, nel femminile, quarti di finale per Alice Amendola (2001), ottavi di finale per Carola Cavelli (2001), primo turno per Linda Cagnazzo (2000), entrambe dopo aver superato le qualificazioni. Non sono invece riuscite a superare le quali Diletta Cherubini (2002), Giulia Brighi (2001), Vittoria Pastorino (2000), Francesca Passaglia (2001) e Linda Alessi (2001).

In Spagna nel torneo più importante della settimana svoltosi in Europa, un grado 2, Andrea Trapani (1999), ripescato come lucky loser, si è fermato agli ottavi di finale, mentre Nicolò Inserra (1999) non ha superato le quali.

Prossima settimana appuntamento con l’importante torneo di grado 1 “Memorial Perin” in Croazia con al via molti italiani, tra i migliori a livello di under 18, tra gli altri Mattia Frinzi, Federico Iannacone, Giulio Zeppieri, Lorenzo Musetti tra i maschi e Tatiana Pieri, Lisa Piccinetti, Maria Vittoria Viviani Giulia La Rocca e Melania Delai tra le femmine.

Paolo Angella