Challenger St Brieuc: Tabellone di Qualificazione. Presenza di Crepaldi

Challenger St. Brieuc | Indoor | e43.000

(1) Barrere, Gregoire vs Bye

Sancic, Antonio vs Puetz, Tim

Crepaldi, Erik vs Vasilevski, Andrei

Bye vs (7) Otte, Oscar

(2) Vatutin, Alexey vs Bye

Draganja, Marin vs (WC) Gautier, Alexis

Guez, David vs Draganja, Tomislav

Bye vs (6) Bachinger, Matthias

(3) Barry, Sam vs Bye

(WC) Guinard, Manuel vs Karlovskiy, Evgeny

Bye vs Grenier, Hugo

Bye vs (5) Nys, Hugo

(4) Jacq, Gregoire vs Bye

Junaid, Rameez vs Nielsen, Frederik

Desein, Niels vs Ivanov, Vladimir

Bye vs (8) Gerasimov, Egor

Steredenn – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. David Guez vs Tomislav Draganja

2. [WC] Manuel Guinard vs Evgeny Karlovskiy

3. Antonio Sancic vs Tim Puetz

4. David Guez OR Tomislav Draganja vs [6] Matthias Bachinger (non prima ore: 14:30)

5. Hugo Grenier vs [5] Hugo Nys

6. [1] Gregoire Barrere vs Antonio Sancic OR Tim Puetz (non prima ore: 17:00)

ATG 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Marin Draganja vs [WC] Alexis Gautier

2. Niels Desein vs Vladimir Ivanov

3. Erik Crepaldi vs Andrei Vasilevski

4. [2] Alexey Vatutin vs Marin Draganja OR [WC] Alexis Gautier (non prima ore: 14:30)

5. [3] Sam Barry vs [WC] Manuel Guinard OR Evgeny Karlovskiy

6. Erik Crepaldi OR Andrei Vasilevski vs [7] Oscar Otte

ATG 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Rameez Junaid vs Frederik Nielsen

2. [4] Gregoire Jacq vs Rameez Junaid OR Frederik Nielsen (non prima ore: 15:30)

3. Niels Desein OR Vladimir Ivanov vs [8] Egor Gerasimov