Masters 1000 Miami: Eliminato al secondo turno Andreas Seppi

Niente fa fare per Andreas Seppi sconfitto al secondo turno nel torneo Masters 1000 di Miami ($6.993.450, hard).

Il tennista di Caldaros si è arreso a Gilles Muller, classe 1983 e n.29 del mondo, con il risultato di 76 (3) 76 (1) in 1 ora e 50 minuti di partita.

Primo set: Seppi sul 3 pari, dallo 0-40, annullava tre palle break consecutive e teneva in qualche modo il servizio.

Nel game successivo Muller sul 30-40 annullava una palla break con un ace e si andava al tiebreak.

Nel tiebreak Seppi commetteva sull’1 a 2 un delererio doppio fallo e poi Muller si portava in un attimo sul 5 a 1, prima di chiudere la frazione per 7 punti a 3.

Secondo set: Nel secondo game Andreas annullava tre palle break e poi sul 2 pari non riusciva a concretizzare una importante palla break.

Nel settimo game l’azzurro mancava un’altra palla per il possibile break e Muller nel tiebreak dominava l’avversario e chiudeva la partita per 7 punti a 1.

La partita punto per punto



ATP Miami Andreas Seppi Andreas Seppi 6 6 Gilles Muller [24] Gilles Muller [24] 7 7 Vincitore: G. MULLER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 1*-5 1-6* 6-6 → 6-7 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 G. Muller 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 G. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 G. Muller 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 G. Muller 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Seppi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 G. Muller 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 G. Muller 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 df 1-4* 1-5* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 G. Muller 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 G. Muller 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 A. Seppi 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-4 → 5-4 G. Muller 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace A-40 ace 4-3 → 4-4 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 G. Muller 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 3-2 → 3-3 A. Seppi 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 G. Muller 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 ace 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Muller 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Seppi 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 1-0

A. Seppi – G. Muller

01:49:40

5 Aces 13

3 Double Faults 4

59% 1st Serve % 56%

37/50 (74%) 1st Serve Points Won 38/44 (86%)

20/35 (57%) 2nd Serve Points Won 21/34 (62%)

6/6 (100%) Break Points Saved 3/3 (100%)

12 Service Games Played 12

6/44 (14%) 1st Return Points Won 13/50 (26%)

13/34 (38%) 2nd Return Points Won 15/35 (43%)

0/3 (0%) Break Points Won 0/6 (0%)

12 Return Games Played 12

57/85 (67%) Total Service Points Won 59/78 (76%)

19/78 (24%) Total Return Points Won 28/85 (33%)

76/163 (47%) Total Points Won 87/163 (53%)

80 Ranking 29

33 Age 33

Bolzano, Italy Birthplace Luxembourg City, Luxembourg

Caldaro, Italy Residence Reckange/Mess, Luxembourg

6’3″ (190 cm) Height 6’4″ (193 cm)

165 lbs (75 kg) Weight 196 lbs (89 kg)

Right-Handed Plays Left-Handed

2002 Turned Pro 2001

5/3 Year to Date Win/Loss 10/6

0 Year to Date Titles 1

3 Career Titles 1

$8,338,681 Career Prize Money $4,377,742