Yoshihito Nishioka si ritira durante la pausa per pioggia

E’ molto raro ma è successo ieri sera al torneo Masters 1000 di Miami.

Yoshihito Nishioka ha scelto di rinunciare al suo incontro di secondo turno contro Jack Sock … durante la pausa causata dalla pioggia, dopo aver avuto un problema al ginocchio prima dell’interruzione.

Nishioka era avanti per 4-2 nel primo set quando è iniziato a piovere, la pioggia ha interrotto la partita ed il giapponese non è più tornato in campo ed ha scelto di ritirarsi sul consiglio del suo staff per un problema al ginocchio che non voleva aggravare.