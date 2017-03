Masters 1000 Miami: Che lotta Fognini! Inizia alla grande, si fa riprendere e soffre, superando in tre set Joao Sousa (di Marco Mazzoni)

Fognini vs Sousa è sinonimo di battaglia. E’ così è stato anche oggi sui campi di Miami. Una partita lunga, difficile, che dopo una partenza sprint dell’azzurro si è trasformata in una lotta durissima. L’ha spuntata Fognini, nettamente più dotato sul piano tecnico e bravo a lasciar partire il braccio e cogliere le occasioni nei momenti decisivi: tiebreak del primo set, fase finale del terzo. Ma che rischio…

Il match è andato a strappi, non sempre di grande qualità; o meglio, quando è salita l’intensità fisica è calata la qualità, e viceversa. Per merito (e per colpa) soprattutto di Fognini, che ha fatto maggiormente la partita, eccetto il secondo set. La sua partenza è stata spettacolare. Centrato, sicuro nei colpi, molto aggressivo, ha annichilito il portoghese nei primi 20 minuti, con un tennis a tratti irresistibile. Con tutti i colpi riusciva a rubare tempo di gioco al rivale, che al contrario non era abbastanza lungo nel palleggio ed intenso per ribaltare inerzia. Bene in tutte le situazioni, soprattutto con il rovescio e con ottime prime a pizzicare quello di Sousa. Tenendo una posizione molto avanzata in campo, con i piedi assai vicini alla riga di fondo, sfondava e comandava. Quando è stato chiamato a chiudere il set è arrivato un passaggio a vuoto, piccolo, ma che ha fatto salire la tensione e gli ha fatto perdere sicurezza; ed anche un metro di campo, con l’altro che invece è stato prontissimo a buttarla sulla “rissa agonistica”, facendo valere la sua maggiore fisicità. Strappato il set al tiebreak, Fabio ha ceduto quasi senza lottare il secondo, per poi riprendersi al terzo e chiudere. Una vittoria importante, sofferta ma meritata. Ecco la cronaca della partita.

Si inizia con Sousa al servizio, ma non ingrana. Poche palle e 0-40, subito tre chance di break per Fabio. Buona la terza, doppio fallo del portoghese, Fognini ringrazia e sale 1-0. L’azzurro alla battuta per la prima volta. Aggressivo dal centro, accelera dritto per dritto e mette in difficoltà il rivale sul lato destro, pizzicando la sua apertura piuttosto ampia. Fognini governa lo scambio, a quindici sale 2-0. Sousa inizia troppo falloso, Fabio più preciso e centrato. Altri errori del portoghese, da 30-0 crolla 30-40, altra palla break. La cancella con il suo schema favorito, servizio potente e dritto. Fognini però è aggressivo, ottima risposta da destra ed altra palla break. Il rovescio del ligure “fa danni”, accelerazione fulminante e Sousa non contiene. Altro break, 3-0 Fognini. Joao tenta una reazione, alza la parabola dei suoi drive per togliere ritmo al Fabio “scatenato” dei primi games. La tattica funziona, un paio di errori dell’azzurro gli costano uno 0-40, prime occasioni per Sousa. E’ bravo Fognini a non forzare i tempi, riprende a macinare il suo tennis con cambi di ritmo; sale ai vantaggi e poi due grandi servizi, 4-0 Fognini! I loro scontri diretti in passato sono stati sempre delle grandi battaglie, in quest’inizio l’italiano ha mostrato una qualità tecnica e varianti nettamente superiori. Che “Fogna” sia molto centrato lo si nota dalla facilità con cui prende il rischio e la sua palla esce bene dalle corde, soprattutto col rovescio, come nella risposta fulminante sul 30-0, che Sousa può solo ammirare nella sua parabola perfetta. Faticosamente Joao tiene un turno di servizio, 4-1 Fognini. Quattro palle, una meglio dell’altra, e 5-1 Fognini, praticamente perfetto fino a questo punto. Sousa tenta di restare agganciato alla partita, mulina dritti e sale 2-5. Fabio va a servire per il primo set. La prima non entra, ma l’azzurro resta concentrato. Dal centro del campo governa i ritmi di gioco, sballotta Joao a destra e a manca, ma commette anche qualche errore. Si va ai vantaggi, ed un dritto steccato gli costa una palla break. Se la gioca male Sousa, con un attacco che muore in rete. Bravo Fabio a inchiodare il rivale sulla diagonale di sinistra, dove è molto più forte. Set point Fognini. Sousa va a litigare con l’arbitro per il warning subito (parolaccia), più un tentativo di rompere il ritmo all’azzurro… Ed infatti il ligure sbaglia, stecca un altro dritto e concede altra palla break. Il terzo Ace del match la cancella. Doppio fallo, sale un minimo la tensione in campo, altro dritto in rete. Break Sousa, 3-5. Il portoghese è entrato in partita, anche grazie al primo passaggio a vuoto di Fabio, adesso più falloso. Forse qua l’azzurro ha accelerato fin troppo i tempi di gioco, regalando già dalla risposta. 5-4 Fognini, chiamato per la seconda volta a servire per il set. Qualcosa s’è guastato nel tennis quasi perfetto di Fabio, troppa fretta, troppi errori in spinta, non palleggia nemmeno, forzando immediatamente. 0-30. Trova un paio di buone prime, 30 pari. Sousa trova un jolly con una risposta da destra estemporanea e vincente, palla del 5 pari. Bravo Fognini ad entrare in campo e chiudere col dritto, senza tremare. Ma il dritto seguente (altro rischio immediato) termina largo, ed arriva ancora una palla break. Una prima al centro lo salva. Adesso però è Sousa che comanda lo scambio, approfittando delle incertezze del rivale. Break Sousa, 5 pari. 4 giochi di fila per il portoghese. Adesso c’è lotta, la partita si è spostata sui binari preferiti del lusitano. Fabio ritrova finalmente l’accelerazione lungo linea di rovescio, e riprende l’iniziativa. E’ il game più duro del set. L’azzurro trova un “crossettino” vincente di dritto (over rule dell’arbitro, era stato chiamato out) che gli vale una chance del 6-5. Sousa è intenso nello scambio, la cancella. E’ Joao a portarsi avanti 6-5, ora è l’azzurro a doversi difendere. Ritrova una buona efficienza col dritto, e soprattutto anche una posizione più avanzata, come nei primi games, e da lì i suoi colpi sono più incisivi. Tiebreak. Smorzata e tocco delizioso, 2-1 Fognini. Spinge Sousa, 3-2 per lui, e poi 4-2 bravo a reggere le accelerazioni dell’azzurro. Sul 5-3, Fabio lascia partire una grande accelerazione lungo linea di rovescio, 4-5 e servizio per lui. E stavolta è bravo Fognini a difendersi dal pressing del portoghese, 5 pari. Altro duro scambio, un dritto cross in corsa dell’azzurro esce di un niente. 6-5 e set point Sousa con il servizio. Tocco magico di Fabio sotto rete, a punire un drop shot mal giocato del rivale. 6 pari, ancora lotta, ancora pari dopo oltre un’ora di tennis. La fisicità di Joao si fa sentire, grande progressione e 7-6 Sousa. Si prende un gran rischio col dritto, pizzica la riga, 7 pari e 8-7 Sousa, altro set point per il lusitano, ancora al servizio. Disastro sotto rete, affossa una volee non così impossibile, 8 pari. Forse innervosito, spara largo un dritto, e stavolta è set point Fognini, 9-8, col servizio. Lo trasforma con in errore in risposta. 7-6 Fognini, che finalmente chiude, 30 minuti dopo i primi set point avuti. Un set strano, che l’azzurro doveva chiudere prima, ma complessivamente meritato perché ha mostrato un tennis migliore, nonostante il crollo dal 5-1.

Secondo set, Fognini al servizio e la lotta resta dura. Palla break, polemiche, Sousa continua a buttarla sull’agonismo, e sbagliare quando c’è da toccare la palla nei pressi della rete. Invece i tocchi dell’azzurro sono precisi. 1-0 Fognini. Il set avanza più stancamente sul piano tecnico ed anche agonistico (entrambi tirano il fiato dopo il durissimo primo set). Fabio cancella tre palle break, ma la quarta gli è fatale. Break Sousa, 2-1 e poi 3-1. Fognini in questa fase è calato fisicamente, i suoi piedi sono più lenti all’uscita dal servizio e nella ricerca della palla, e gli errori fioccano. 30-40, palla del doppio break per il portoghese. Un doppio fallo costa l’1-4 al ligure. Quattro giochi di fila per Joao, con Fabio quasi scomparso dal campo in questa fase, ed anche dolorante. L’emorragia non si arresta, 5-1 Sousa. Prova a restare nel set l’azzurro, finalmente tiene un servizio e sale 2-5. Joao serve buone prime, carica il dritto e chiude. 40-15, due set point. Basta il primo, risposta lunga di Fognini. 6-2, un set dominato da Sousa, Fognini troppo scarico e passivo, crollato fisicamente dopo la battaglia del primo.

Terzo set, Fognini alla battuta, e la prima torna a sostenerlo. Vince un buon game a quindici, tenendo in mano l’iniziativa ed una buona posizione dal fondo. 1-0. Joao invece commette un doppio fallo ed un erroraccio col dritto, che gli costano il 30-40. Palla break per Fabio, che mancava da molto. Altro dritto largo, break Fognini 2-0. L’azzurro sembra tornato in comando dello scambio, con tempi di gioco più rapidi ed i suoi drive più profondi. Ma è solo un attimo, Sousa non molla niente ed approfitta di nuovi errori di Fabio. Contro break Sousa, 2-1 e 2 pari. C’è di nuovo lotta, con meno qualità però rispetto al primo set. Due buone prime consentono a Fognini di restare avanti 3-2. Alla risposta “Fogna” ci prova, trovando un paio di accelerazioni fulminanti, ma Sousa c’è, carica col servizio e col dritto, ed impatta 3 pari. Settimo game, l’azzurro alterna grandi giocate a qualche errore, cercando sempre di accorciare i tempi di gioco. Si porta avanti 4-3. Ottavo gioco, Fabio continua a spingere in anticipo col dritto, il portoghese sbaglia. 15-30 e grazie ad una difesa “tosta”, 15-40, due palle break importanti. Durissima la prima, sbaglia Fabio dopo un lungo scambio; sbaglia Sousa sulla seconda! Break Fognini! 5-3, va a servire per il match. Sousa non molla niente, entra deciso alla risposta con drive molto carichi. 0-30. Fabio esce dallo scambio con una smorzata maligna, mal rigiocata dal rivale. 15-30. Ace! 30 pari, a due punti dal match. Altra gran prima e match point Fognini. Non trasforma, si lotta ancora. Apre bene il campo col dritto, arriva il terzo match point. Scambio e dritto in rete! Game set match Fognini, sarà terzo turno per lui a Miami.

Marco Mazzoni

@marcomazz