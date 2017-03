WTA Miami: Roberta Vinci perde netto da Taylor Townsend

Niente da fare per Roberta Vinci sconfitta al secondo turno nel torneo WTA Premier Mandatory di Miami ($7.669.423, hard).

La tennista pugliese è stata eliminata in maniera netta da Taylor Townsend, classe 1996 e n.111 WTA, con il risultato di 63 62 in 1 ora e 4 minuti di partita.

Primo set: L’americana in un attimo si portava sul 5 a 1, dopo aver perso il servizio nel primo game.

Sull’1 a 5 arrivava la timida reazione di Roberta che brekkava nel settimo game Taylor, che però sul 5 a 3 teneva a 30 il turno di battuta e portava a casa con agilità la frazione per 6 a 3.

Secondo set: La Townsend avanti per 2 a 1, con break, perdeva il turno di battuta nel quarto gioco, ma dal 2 pari l’azzurra praticamente usciva dal campo, dando il via libera all’americana che in pochi minuti chiudeva la partita per 6 a 2.

La partita punto per punto



WTA Miami Roberta Vinci [25] Roberta Vinci [25] 3 2 Taylor Townsend Taylor Townsend 6 6 Vincitore: T. TOWNSEND Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 T. Townsend 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 R. Vinci 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 T. Townsend 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 R. Vinci 0-15 0-30 15-30 ace 30-40 2-2 → 2-3 T. Townsend 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 R. Vinci 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 T. Townsend 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Vinci 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Townsend 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 R. Vinci 0-15 15-15 15-30 40-30 2-5 → 3-5 T. Townsend 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-5 → 2-5 R. Vinci 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 T. Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 R. Vinci 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 T. Townsend 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Vinci 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 T. Townsend 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

R. Vinci – T. Townsend

01:03:28

2 Aces 1

0 Double Faults 1

66% 1st Serve % 81%

10/29 (34%) 1st Serve Points Won 26/42 (62%)

6/15 (40%) 2nd Serve Points Won 5/10 (50%)

3/9 (33%) Break Points Saved 1/4 (25%)

8 Service Games Played 9

16/42 (38%) 1st Return Points Won 19/29 (66%)

5/10 (50%) 2nd Return Points Won 9/15 (60%)

3/4 (75%) Break Points Won 6/9 (67%)

9 Return Games Played 8

16/44 (36%) Total Service Points Won 31/52 (60%)

21/52 (40%) Total Return Points Won 28/44 (64%)

37/96 (39%) Total Points Won 59/96 (61%)

30 Ranking 111

34 Age 20

Taranto, Italy Birthplace Chicago, IL, USA

Taranto, Italy Residence Atlanta, GA, USA

5′ 4″ (1.63 m) Height 5′ 7″ (1.70 m)

132 lbs. (60 kg) Weight N/A

Right-Handed Plays Left-Handed

Pro (1999) Turned Pro Pro (November 2012)

6/7 Year to Date Win/Loss 10/6

0 Year to Date Titles 0

10 Career Titles 0

$11,520,971 Career Prize Money $732,916