Il torneo di Montecarlo spera ancora nella presenza di Roger Federer: “abbiamo conservato una wild card per lui”

Zeljko Franulovic, direttore del torneo Masters 1000 di Monte Carlo, spera ancora che Roger Federer possa decidere di disputare il torneo monegasco.

Ricordiamo che Roger non si è iscritto al Masters 1000 del principato, unico torneo dove non c’è l’obbligo per i top 50 a disputarlo.

“L’anno scorso la wild card è stata finalizzata all’ultimo minuto. Siamo in contatto con lui e la sua famiglia e abbiamo conservato una wild card per lui, se deciderà di giocare il torneo – ha dichiarato Franulovic.