Gastao Elias rischia di emulare Shapovalov. Interviene Bernades e poi Kyrgios (Video)

Sicuramente molto curioso l’episodio avvenuto nel primo turno del Masters 1000 di Miami.

Durante l’incontro tra Horacio Zeballos e Gastao Elias, Elias ha scaraventato la pallina verso il pubblico per il nervosismo ma senza colpire nessuno e superando le tribunette.

Durante il cambio di campo però l’arbitro Carlos Bernardes ha parlato con il giocatore e gli ha detto: “Se fai la stessa cosa che ha fatto quell’altro sfortunato, non farlo. Tu non sei come lui, ti conosco“ . (riferendosi a Shapovalov).

Dopo qualche ora è arrivato il tweet di Nick Kyrgios sottolineando come non fosse arrivata una squalifica per Gastao.

La risposta di Elias: “Lascia giudicare le persone che hanno la competenza per farlo, non credo che tu sei la persona giusta per questo”.

Elias throws a ball

Bernardes. "If you do the same thing that the other 'unlucky' did… Don't do that. You are not like that, I know you". pic.twitter.com/uLniiMWakh — José Morgado (@josemorgado) 23 marzo 2017