Simona Halep parla dell’età nel tennis

Simona Halep ha voluto offrire le proprie considerazioni in merito a quella “soglia di età” che in molti casi tormenta i giocatori, generando in loro un sentimento di grande fretta nel raggiungere gli obiettivi e far avverare i sogni.

La ventiseienne originaria di Costanta sta forse attraversando un momento di flessione nell’arco della propria carriera, tuttavia è molto incoraggiata dal constatare che il compimento dei trent’anni porti spesso con sé i risultati migliori. Ciò, perlomeno, è quanto si è verificato con la vittoria di Indian Wells da parte di Elena Vesnina.

“Anche lei ha oltrepassato i trenta. I tennisti, a questa età, stanno giocando molto meglio rispetto a quando erano più giovani”, ha dichiarato la rumena, come si legge sul sito ufficiale del circuito WTA. “Dall’anno scorso, ho iniziato a pensare che io abbia ancora diversi anni davanti. Questo mi rende più tranquilla. All’inizio della mia carriera pensavo invece che avrei giocato fino ai ventotto, poi ai trenta ed ora credo che continuerò fino ai trentadue”, ha aggiunto.

Edoardo Gamacchio