Combined Miami: Il programma di Venerdì 24 Marzo

Stadium – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Simona Halep vs Naomi Osaka

2. Kevin Anderson vs [2] Kei Nishikori (non prima ore: 18:00)

3. [5] Rafael Nadal vs Dudi Sela

4. [1] Angelique Kerber vs Ying-Ying Duan (non prima ore: 22:00)

5. Guido Pella vs [9] Grigor Dimitrov (non prima ore: 01:00)

6. [11] Venus Williams vs [WC] Beatriz Haddad Maia (non prima ore: 02:30)

Grandstand – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Viktor Troicki vs [3] Milos Raonic

2. Viktorija Golubic vs [8] Madison Keys

3. [23] Steve Johnson vs Nicolas Mahut

4. [13] Jack Sock vs Yoshihito Nishioka

5. [25] Fernando Verdasco vs [Q] Ernesto Escobedo (non prima ore: 22:00)

Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Marin Cilic vs Jeremy Chardy

2. [15] Pablo Carreno Busta vs Federico Delbonis

3. [10] Johanna Konta vs [Q] Aliaksandra Sasnovich

4. Donald Young vs [11] Lucas Pouille

5. [Q] Risa Ozaki vs [16] Kiki Bertens

Court 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Taylor Fritz vs [26] Philipp Kohlschreiber

2. Mandy Minella vs [7] Svetlana Kuznetsova

3. [28] Mischa Zverev vs [Q] Jared Donaldson

4. [Q] Patricia Maria Tig vs [22] Kristina Mladenovic

Court 7 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [25] Roberta Vinci vs [Q] Taylor Townsend

2. Fabio Fognini vs [30] Joao Sousa

3. [21] Pablo Cuevas vs Benoit Paire

4. [WC] Ashleigh Barty vs [14] Samantha Stosur

Court 8 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jiri Vesely vs [19] Albert Ramos-Vinolas

2. [28] Irina-Camelia Begu vs Lara Arruabarrena

3. [21] Caroline Garcia vs Shuai Peng

4. Jan-Lennard Struff vs [20] Gilles Simon

Court 9 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Pauline Parmentier vs [24] Timea Babos

2. [Q] Anett Kontaveit vs [32] Ekaterina Makarova

3. [20] Carla Suárez Navarro vs Julia Goerges

4. Shelby Rogers vs [31] Daria Kasatkina

Court 10 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Oliver Marach / Mate Pavic vs Brian Baker / Daniel Nestor

2. [5] Raven Klaasen / Rajeev Ram vs [PR] Philipp Petzschner / Alexander Peya

3. Diego Schwartzman / Horacio Zeballos vs Marin Cilic / Nikola Mektic

4. [WC] Andrey Rublev / Mikael Ymer vs Paolo Lorenzi / Joao Sousa

Court 5 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Anna-Lena Groenefeld / Kveta Peschke vs Sara Errani / Monica Niculescu

2. Lucie Hradecka / Katerina Siniakova vs [5] Yung-Jan Chan / Martina Hingis (non prima ore: 17:30)

3. [1] Bethanie Mattek-Sands / Lucie Safarova vs [WC] Jelena Jankovic / Taylor Townsend

4. [3] Sania Mirza / Barbora Strycova vs Demi Schuurs / Renata Voracova

5. Darija Jurak / Anastasia Rodionova vs Christina Mchale / Alicja Rosolska