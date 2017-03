WTA Miami: Amarissima sconfitta per Sara Errani. L’azzurra avanti nel set decisivo per 5-2, 40-30 e palla match, perdeva cinque game di fila e usciva di scena per mano della Zhang

Out Sarita

Amara, amarissima sconfitta di Sara Errani nel secondo turno del torneo WTA Premier Mandatory di Miami ($7.669.423, hard).

La tennista italiana è stata eliminata dalla cinese Shuai Zhang, classe 1989 e n.33 WTA, con il risultato di 46 64 75 dopo 2 ore e 45 minuti di partita.

Primo set: La Errani avanti per 2 a 1 e servizio a disposizione, cedeva la battuta nel quarto gioco (a 15):

Sul 2 a 3, senza break, Sarita chiamava il fisioterapista per un problema al polpaccio destro.

Alla ripresa l’azzurra metteva a segno il break sul 4 pari, quando la Zhang cedeva a 15 il turno di battuta, commettendo un doppio fallo sul break point.

Nel game successivo la Errani, dal 30 pari, approfittava di due errori gratuiti consecutivi della tennista asiatica e portava a casa la frazione per 6 a 4.

Secondo set: L’azzurra sotto per 1 a 5, i break della cinese nel secondo e sesto gioco, metteva a segno una bella rimonta portandosi sul 4 a 5 e servizio a disposizione.

Sarita però sul 4 a 5, dal 40-15, commetteva a sorpresa qualche errore di troppo e poi sulla palla set, la Zhang conquistava il break e la frazione con un bellissimo vincente lungolinea di rovescio, portando a casa in questo modo il set per 6 a 4.

Terzo set: Nei primi quattro game le due giocatrici cedevano sempre il turno di battuta.

Dal 2 pari la Errani accellerava il passo e si portava sul 5 a 2 e doppio break con un parziale di 12 punti a 4.

Sul 5 a 2 però Sarita, dal 40-30, mancava una palla match dopo un diritto in rete, e poi due punti più avanti subiva il break.

Da quel momento la tennista asiatica metteva a segno un parziale di cinque game consecutivi, mettendo a segno il break decisivo nel dodicesimo gioco (a 30), piazzando un vincente sul match point dopo una palla corta troppo lunga di Sarita.

La partita punto per punto



WTA Miami Sara Errani Sara Errani 6 4 5 Shuai Zhang [30] Shuai Zhang [30] 4 6 7 Vincitore: S. ZHANG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 S. Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 S. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 S. Errani 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 S. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 S. Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 5-3 S. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-2 → 4-2 S. Zhang 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 S. Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 2-1 → 2-2 S. Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 S. Errani 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 S. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 S. Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 4-5 S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 S. Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 1-5 → 2-5 S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 S. Zhang 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-3 → 1-4 S. Errani 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 S. Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 S. Errani 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 S. Zhang 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Errani 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 S. Zhang 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-4 → 5-4 S. Errani 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 S. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 S. Zhang 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 S. Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 S. Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 1-1 → 2-1 S. Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

S. Errani – S. Zhang

02:44:26

0 Aces 6

6 Double Faults 4

72% 1st Serve % 65%

37/78 (47%) 1st Serve Points Won 37/68 (54%)

14/30 (47%) 2nd Serve Points Won 17/37 (46%)

8/17 (47%) Break Points Saved 12/20 (60%)

16 Service Games Played 16

31/68 (46%) 1st Return Points Won 41/78 (53%)

20/37 (54%) 2nd Return Points Won 16/30 (53%)

8/20 (40%) Break Points Won 9/17 (53%)

16 Return Games Played 16

51/108 (47%) Total Service Points Won 54/105 (51%)

51/105 (49%) Total Return Points Won 57/108 (53%)

102/213 (48%) Total Points Won 111/213 (52%)

102 Ranking 33

29 Age 28

Bologna, Italy Birthplace Tianjin, China

Bologna, Italy Residence Tianjin, China

5′ 4 1/2″ (1.64 m) Height 5′ 10″ (1.77 m)

132 lbs. (60 kg) Weight 143 lbs. (65 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro (2002) Turned Pro Pro (2006)

2/5 Year to Date Win/Loss 4/6

0 Year to Date Titles 0

9 Career Titles 1

$12,848,702 Career Prize Money $2,875,749