Masters 1000 Miami: Andreas Seppi avanza al secondo turno

Buona la prima per Andreas Seppi che conquista il secondo turno nel torneo Masters 1000 di Miami ($6.993.450, hard).

Il tennista di Caldaro ha sconfitto all’esordio Radu Albot, classe 1989 e n.86 ATP, con il risultato di 64 64 in 1 ora e 14 minuti di partita.

Al secondo turno Andreas affronterà Gilles Muller, classe 1983 e n.29 del mondo.

Primo set: Nel primo game c’era la svolta del parziale.

Albot, dal 40-15, dopo aver commesso un doppio fallo cedeva quattro punti consecutivi e subiva il break.

Seppi dal canto suo concedeva le briciole sui propri turni di battuta (solo due punti concessi) e portava a casa la frazione per 6 a 4.

Secondo set: Seppi per due volte avanti di un break, subiva il controbreak immediato in entrambe le occasioni con Albot che impattava sul 3 pari.

Nel settimo gioco, terzo break consecutivo dell’azzurro (a 30).

Da quel momento Andreas ritornava in controllo della partita lasciando un solo punto nei restanti due turni di battuta ad Albot, portando a casa la partita per 6 a 4.

La partita punto per punto



ATP Miami Radu Albot Radu Albot 4 4 Andreas Seppi Andreas Seppi 6 6 Vincitore: A. SEPPI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-5 → 4-6 R. Albot 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 A. Seppi 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 3-5 R. Albot 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 2-3 → 3-3 R. Albot 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 1-2 → 2-2 R. Albot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Seppi 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Albot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 R. Albot 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 A. Seppi 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 R. Albot 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 R. Albot 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 R. Albot 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 R. Albot 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 0-0 → 0-1

R. Albot – A. Seppi

01:13:28

1 Aces 8

1 Double Faults 3

61% 1st Serve % 64%

25/36 (69%) 1st Serve Points Won 27/36 (75%)

8/23 (35%) 2nd Serve Points Won 13/20 (65%)

1/5 (20%) Break Points Saved 1/3 (33%)

10 Service Games Played 10

9/36 (25%) 1st Return Points Won 11/36 (31%)

7/20 (35%) 2nd Return Points Won 15/23 (65%)

2/3 (67%) Break Points Won 4/5 (80%)

10 Return Games Played 10

33/59 (56%) Total Service Points Won 40/56 (71%)

16/56 (29%) Total Return Points Won 26/59 (44%)

49/115 (43%) Total Points Won 66/115 (57%)

86 Ranking 80

27 Age 33

Chisinau, Moldova Birthplace Bolzano, Italy

Chisinau, Moldova Residence Caldaro, Italy

5’9″ (175 cm) Height 6’3″ (190 cm)

152 lbs (69 kg) Weight 165 lbs (75 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2008 Turned Pro 2002

1/6 Year to Date Win/Loss 5/3

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 3

$871,924 Career Prize Money $8,338,681