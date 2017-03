Tommy Haas ed il doppio ruolo di Direttore e Giocatore

Il mese di marzo di sta rivelando piuttosto movimentato, per Tommy Haas. Il tedesco, di ritorno quest’anno alla competizione dopo l’ennesimo infortunio (ed annessa operazione), è da quest’anno nuovo direttore del torneo di Indian Wells e, appena settantadue ore dopo aver consegnato nel suo nuovo ruolo il trofeo di campione a Roger Federer, ha debuttato al Masters1000 di Miami contro Jiri Vesely perdendo però l’incontro.

Di certo, dunque, il doppio incarico vedrà il trentottenne chiamato a fare gli straordinari. “Voglio finire la mia carriera tornando nei luoghi in cui sono stato più felice e, soprattutto, intendo finire la mia carriera per una mia volontà e non a causa degli infortuni. Ho una figlia piccola e vorrei che lei mi vedesse giocare. E’ difficile tornare a giocare ad un certo livello, ma per il momento penso che le cose stiano andando bene; in più, mi sto divertendo. In qualità di direttore, poi, il fatto che sia anche giocatore fa sì che io sappia di cosa i tennisti hanno bisogno. Comunque, mi impegno sempre per trattarli nella migliore maniera possibile”, ha osservato Haas.

Edoardo Gamacchio