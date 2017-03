Benoit Paire continua ad essere “tranquillo” in campo: “Penso sia normale rompere alcune racchette, questa è la vita, questo è anche il tennis”

Benoit Paire nel match di ieri contro Martin Klizan a Miami è apparso tutt’altro che calmo e molto agitato rispetto anche al suo solito comportamento fuori le righe.

Il transalpino ha avuto anche un penalty point sul 5 a 4 del primo set, mentre serviva per il set e con quel punto ha ceduto a 0 il turno di battuta.

“Penso sia normale rompere alcune racchette, questa è la vita, questo è anche il tennis.

Ho avuto un po’ di problemi negli ultimi sei mesi e le persone sanno come mi sento, non ho tanta fiducia. Quindi va bene rompere alcune racchette, sono davvero dispiaciuto per questo ma la cosa più importante è vincere partite per poter giocare il match successivo.”