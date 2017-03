La foto di Tommy Haas con l’Iguana

Tommy Haas è stato davvero contento per l’interruzione della sua partita contro Jiri Vesely a Miami per colpa di un’iguana.

Tommy non ha esitato a scattare un selfie con l’iguana sullo sfondo. Tante le risate del pubblico che è rimasto divertito da quello che ha fatto il giocatore tedesco.

Ecco che come per incanto sul suo profilo Instagram arriva la foto dell’ex n.2 del mondo con il rettile, questo che potrebbe essere anche lo scatto dell’anno.